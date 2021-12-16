Эстония будет закупать древесную щепу в России

Европейский маразм тем временем крепчает. Прибалтийские режимы, которые и так "попрашайки" и с каждым днем становятся все более нищими, запутались окончательно. Расстраивать своего "американского хозяина" боятся - а вдруг окажутся вне игры в "новую демократию". На фоне растущих цен на газ Эстония решила выбрать новую энергетическую стратегию. В стране объявлен тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России. Задача - снизить закупки топливных пеллет в Беларуси, чтобы случайно не иметь дело с санкциями. Кроме того, необходимость в поиске новых поставщиков возникла из-за двукратного роста биржевой цены на щепу, которая используется в котлах электростанций. И вот что примечательно - Эстония годами пыталась снизить зависимость от российского газа и даже в первом полугодии сократила его поставки, но что-то опять пошло не так.



Кроме того, в стране отказались от использования добываемого в стране сланца, сочтя его недостаточно экологичным. Все это привело к нестабильности цен на местном энергетическом рынке.

