Эстония и Литва погружаются в рецессию

Вслед за Литвой в рецессию погрузилась другая прибалтийская республика - Эстония. Падение ВВП в первом квартале составило 3,2 процента. Как сформулировали чиновники в своем пресс-релизе, снижение добавленной стоимости наблюдается во всех секторах, кроме госуправления, проще говоря, хуже стало всем, и только у чиновников дела идут на лад.