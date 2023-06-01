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Эстония и Литва погружаются в рецессию

Вслед за Литвой в рецессию погрузилась другая прибалтийская республика - Эстония. Падение ВВП в первом квартале составило 3,2 процента. Как сформулировали чиновники в своем пресс-релизе, снижение добавленной стоимости наблюдается во всех секторах, кроме госуправления, проще говоря, хуже стало всем, и только у чиновников дела идут на лад.

Ранее о падении ВВП на 2 с половиной процента за первый квартал сообщили литовцы, здесь ожидают, что рецессия продлится минимум до осени.

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