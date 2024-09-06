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Эстония может начать прием британских заключенных

Великобритания может начать отправлять своих заключенных в Эстонию, чтобы разгрузить собственные перенаселенные тюрьмы. Об этом сообщила газета DailyTelegraph.

Согласно данным британского Министерства юстиции, в августе в мужских тюрьмах Англии и Уэльса свободными оставались всего 83 места. Строительство новых тюрем обойдется в 600 тыс. фунтов на каждого заключенного. Содержание их в Эстонии было бы в разы дешевле.

Однако эксперты предупреждают: государства, размещающие у себя преступников из других стран, могут захотеть заработать на этом. Соответственно, и цены за их содержание могут вырасти.

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