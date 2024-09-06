Эстония может начать прием британских заключенных

Великобритания может начать отправлять своих заключенных в Эстонию, чтобы разгрузить собственные перенаселенные тюрьмы. Об этом сообщила газета DailyTelegraph.

Согласно данным британского Министерства юстиции, в августе в мужских тюрьмах Англии и Уэльса свободными оставались всего 83 места. Строительство новых тюрем обойдется в 600 тыс. фунтов на каждого заключенного. Содержание их в Эстонии было бы в разы дешевле.