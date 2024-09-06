3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эстония может начать прием британских заключенных
Великобритания может начать отправлять своих заключенных в Эстонию, чтобы разгрузить собственные перенаселенные тюрьмы. Об этом сообщила газета DailyTelegraph.
Согласно данным британского Министерства юстиции, в августе в мужских тюрьмах Англии и Уэльса свободными оставались всего 83 места. Строительство новых тюрем обойдется в 600 тыс. фунтов на каждого заключенного. Содержание их в Эстонии было бы в разы дешевле.
Однако эксперты предупреждают: государства, размещающие у себя преступников из других стран, могут захотеть заработать на этом. Соответственно, и цены за их содержание могут вырасти.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе