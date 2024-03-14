Эстония может ввести войска в Украину

Кровавые заявления Макрона продолжают находить последователей. Эстония не исключает возможности отправки своих войск в Украину. Премьер страны Кая Каллас отказалась гарантировать, что Силы обороны не будут направлены в "незалежную", поскольку "обстоятельства могут измениться". Однако для отправки войск куда-либо за пределы Эстонии требуется мандат парламента страны, и не одной Каллас это решать. Впрочем, немногочисленная эстонская армия вряд ли может представлять из себя серьезную угрозу.