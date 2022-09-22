По следам еврочиновников идет Эстония, показывая свою демократию: в стране хотят запретить голосовать на местных выборах гражданам России и Беларуси.

Сейчас в Эстонии такое право имеют все иностранцы с постоянным или долгосрочным видом на жительство. А забрать голос хотят только у граждан с белорусскими и российскими паспортами.

В случае если проект будет принят, около 10 % избирателей страны попросту станут немыми в политическом волеизъявлении.

Ранее канцлер юстиции заявила о неконституционности подобного предложения, однако выполняющим заказ Вашингтона чиновникам до своего главного закона, судя по всему, уже нет дела.