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Эстония может запретить голосовать на местных выборах белорусам и россиянам
По следам еврочиновников идет Эстония, показывая свою демократию: в стране хотят запретить голосовать на местных выборах гражданам России и Беларуси.
Сейчас в Эстонии такое право имеют все иностранцы с постоянным или долгосрочным видом на жительство. А забрать голос хотят только у граждан с белорусскими и российскими паспортами.
В случае если проект будет принят, около 10 % избирателей страны попросту станут немыми в политическом волеизъявлении.
Ранее канцлер юстиции заявила о неконституционности подобного предложения, однако выполняющим заказ Вашингтона чиновникам до своего главного закона, судя по всему, уже нет дела.
Фото: pixabay.com
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