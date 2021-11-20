ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эстония начала строить забор на границе с Россией

Следует западной повестке еще одна страна в Прибалтике - Эстония. Правда, там ищут в причинах миграционного кризиса руку Кремля. Эстонские солдаты начали строительство стены из колючей проволоки на границе с Россией. Для этих целей страна призвала более 1 500 резервистов. Власти объясняют происходящее обострением миграционного кризиса на восточных рубежах Евросоюза.

Миграционный кризис на границах ЕС

Откуда такое пристальное внимание именно к восточным европейским рубежам? Ведь миграционный кризис на границах ЕС разворачивается уже не один год. Сотни тысяч мигрантов штурмуют Европу через Средиземное море. Только за этот год, по данным властей, в Италию морским путем прибыло около 58 000 мигрантов!

Всего же в мире насчитывается 84 миллиона перемещенных лиц, непосредственно беженцами из них являются 26,5 миллиона.



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все