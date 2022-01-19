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Эстония намерена экспортировать в Китай рыбу и молочные продукты
Согласие Вильнюса на открытие представительства Тайваня обернулось для Литвы масштабными экономическими потерями. Китай заявил, что это поощрение сепаратизма, и практически разорвал дипотношения с прибалтийским государством. Тем временем страны-соседки демонстрируют "прибалтийскую солидарность" во всей красе. По сообщениям Синьхуа, глава МИД Эстонии заявила, что эстонская сторона намерена твердо придерживаться политики "одного Китая". Страна решила перенять на себя экспорт в КНР молочной продукции и рыбы. Глава МИД Китая Ван И по видеосвязи уже провел встречу с эстонской коллегой. Транзит китайских товаров на свою железную дорогу и в свои порты "благородно" перенимает латвийский бизнес.
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