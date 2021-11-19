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Эстония обещает направить в Польшу сотню военных для оказания помощи в пограничном кризисе

Эстония обещает направить в Польшу сотню военных для оказания помощи в пограничном кризисе. В подразделении будут военнослужащие сил обороны, офицеры военной полиции и резервисты-добровольцы. Вероятно, тоже хотят поупражняться в разгоне и травле безоружных беженцев. Также в Польше будут летать эстонские самолеты-беспилотники. Точное количество не сообщается.

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