Эстония обещает направить в Польшу сотню военных для оказания помощи в пограничном кризисе. В подразделении будут военнослужащие сил обороны, офицеры военной полиции и резервисты-добровольцы. Вероятно, тоже хотят поупражняться в разгоне и травле безоружных беженцев. Также в Польше будут летать эстонские самолеты-беспилотники. Точное количество не сообщается.