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Эстония планирует поставить вооружение в Украину

Подарок на Новый год получит Украина от Эстонии. Прибалтийская республика планирует поставить Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин". Правда, на щедрость рассчитываться не приходится - у ракет истекает срок хранения. Помимо этого, Таллин направит Киеву советские гаубицы Д-30 армии бывшей ГДР. Прежде чем презентовать вооружение, Эстония должна получить одобрение США, Германии и Финляндии.

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