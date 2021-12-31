Эстония планирует поставить вооружение в Украину

Подарок на Новый год получит Украина от Эстонии. Прибалтийская республика планирует поставить Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин". Правда, на щедрость рассчитываться не приходится - у ракет истекает срок хранения. Помимо этого, Таллин направит Киеву советские гаубицы Д-30 армии бывшей ГДР. Прежде чем презентовать вооружение, Эстония должна получить одобрение США, Германии и Финляндии.