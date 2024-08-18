Эстония планирует выпускать боеприпасы

Польско-балтийская военная истерия не обошла и Эстонию. В Таллинне решили наладить собственное производство боеприпасов. Запустить его планируют в начале следующего года. Изготавливать боеприпасы и взрывчатые вещества будут на территории авиабазы Эмари. Тендер на производство объявят в ближайшее время. Как заявил эстонский министр обороны, это совершенно необходимо в современных реалиях. Ранее сообщалось о планах эстонских властей создать крупный военно-промышленный комплекс на юге республики в районе города Пярну. Однако осуществить проект не удалось.