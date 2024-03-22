Эстония пообещала Украине новый пакет военной помощи на 20 млн евро

Эстония пообещала выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 20 млн евро в качества вклада в инициативу ЕС по предоставлению Украине миллиона снарядов. Некоторую часть поставок оплатит Дания.

Однако подобных инвестиций недостаточно. Сообщается, что ВСУ уже готовят частичный отвод подразделений за линию Днепра и Харькова.