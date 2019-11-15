Эстония привлечет в госсектор русскоязычных специалистов

В Эстонии призывают нанимать на госслужбу русскоязычных жителей. С таким заявлением выступил министр госуправления Яак Ааб. По его словам, на сегодня неэстонцы составляют лишь около 10 % госслужащих страны. Большинство из них заняты в сфере внутренней безопасности, к которой относятся: налогово-таможенный департамент, полиция, погранохрана и спасатели. По информации Минфина страны среди почти 11 % неэстонцев в госсекторе работают в основном русские, далее идут финны, затем украинцы и белорусы.



