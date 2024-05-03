Эстония создаст фонд оборонной промышленности

Эстония намерена создать специальный фонд оборонной промышленности. Об этом решении правительства заявила премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас. По ее словам, фонд поможет убрать рыночные препоны для внедрения технологических инноваций в военпром республики.

При этом уже сейчас Эстония выделяет свыше 3 % от своего ВВП на военные нужды. Несмотря на экономический кризис (а он в стране еще с 2019 года), траты на оборону продолжают только увеличиваться.