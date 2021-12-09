Эстония утвердила рекордный оборонный бюджет за всю историю страны

Эстония утвердила рекордный оборонный бюджет за всю свою историю. В 2022 году страна планирует потратить на военные цели 750 миллионов евро - немногим менее 2 с половиной процентов ВВП. Эстонцы значительно перевыполнили обязательный минимум в 2 % для стран НАТО, а чтобы уложиться в расходы, упразднили военный оркестр, так как в госбюджете денег на его содержание не нашлось.



В целом же бюджет Эстонии, как и в прошлом году, будет дефицитным - расходы превысят доходы примерно на 500 миллионов евро.