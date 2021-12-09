ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эстония утвердила рекордный оборонный бюджет за всю историю страны

Эстония утвердила рекордный оборонный бюджет за всю свою историю. В 2022 году страна планирует потратить на военные цели 750 миллионов евро - немногим менее 2 с половиной процентов ВВП. Эстонцы значительно перевыполнили обязательный минимум в 2 % для стран НАТО, а чтобы уложиться в расходы, упразднили военный оркестр, так как в госбюджете денег на его содержание не нашлось.

В целом же бюджет Эстонии, как и в прошлом году, будет дефицитным - расходы превысят доходы примерно на 500 миллионов евро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все