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Эстония увеличит расходы на армию
Сегодня правительство Эстонии должно утвердить бюджет до 2025 года. Но вместо социальной ориентации или помощи пострадавшим от коронавируса упор будет сделан на военном финансировании. А как по-другому? НАТО обязывает. Даже в этом году военный бюджет Эстонии составил рекордные 2,3% от ВВП страны.
Надо тратить наармию неменее 2% отВВП. Другой вариант при нынешнем положении в сфере безопасности был бы непонятен ни нашим союзникам, ни нам самим.
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