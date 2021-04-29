Эстония увеличит расходы на армию

Сегодня правительство Эстонии должно утвердить бюджет до 2025 года. Но вместо социальной ориентации или помощи пострадавшим от коронавируса упор будет сделан на военном финансировании. А как по-другому? НАТО обязывает. Даже в этом году военный бюджет Эстонии составил рекордные 2,3% от ВВП страны.

