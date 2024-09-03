Эстония увеличивает расходы на оборону

Эстония двигается по пути милитаризации. Таллин может увеличить расходы на оборону до 5 % от ВВП. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики.

При этом затраты уже превысили 3,5 %ВВП, и это один из самых высоких показателей в НАТО. Чтобы достичь еще большего, простым эстонцам придется раскошелиться.