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Эстония увеличивает расходы на оборону

Эстония двигается по пути милитаризации. Таллин может увеличить расходы на оборону до 5 % от ВВП. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики.

При этом затраты уже превысили 3,5 %ВВП, и это один из самых высоких показателей в НАТО. Чтобы достичь еще большего, простым эстонцам придется раскошелиться.

Напомним, ранее стало известно, что эстонские пенсионеры будут терять по одной пенсии в год из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов.

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