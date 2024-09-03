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Эстония увеличивает расходы на оборону
Эстония двигается по пути милитаризации. Таллин может увеличить расходы на оборону до 5 % от ВВП. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики.
При этом затраты уже превысили 3,5 %ВВП, и это один из самых высоких показателей в НАТО. Чтобы достичь еще большего, простым эстонцам придется раскошелиться.
Напомним, ранее стало известно, что эстонские пенсионеры будут терять по одной пенсии в год из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов.
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