Эстония увеличивает расходы на закупку боеприпасов

Собственные методы сдерживания реализует Эстония. Как заявил министр обороны этой прибалтийской республики, она быстрее других стран НАТО пополняет запасы боеприпасов. За последние два года Таллин закупил их больше, чем за предыдущие 30 лет. Если в бюджете на 2022-2025 годы власти заложили на боеприпасы 155 млн евро, то в следующие четыре года цифра вырастет до более чем 1,5 млрд евро. Кроме того, добавил министр, правительство может одобрить для этих целей еще 1 млрд 600 млн евро.