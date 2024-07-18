Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд авто с белорусскими номерами

Отмечается, что запрет действует независимо от причин пребывания владельца автомобиля в стране или Евросоюзе. Под исключение подпадают лишь авто с гуманитарным грузом, а также с дипломатическими знаками. В случае если транспортное средство уже находится в стране, его следует перерегистрировать. Таллин отводит на это год. В противном случае автомобилю будет запрещен выезд на дороги общего пользования, а владельца подвергнут штрафу.