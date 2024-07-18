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Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд авто с белорусскими номерами

Вслед за Литвой и Латвией Эстония запретила въезд на территорию страны транспортным средствам с белорусскими номерами.

Отмечается, что запрет действует независимо от причин пребывания владельца автомобиля в стране или Евросоюзе. Под исключение подпадают лишь авто с гуманитарным грузом, а также с дипломатическими знаками. В случае если транспортное средство уже находится в стране, его следует перерегистрировать. Таллин отводит на это год. В противном случае автомобилю будет запрещен выезд на дороги общего пользования, а владельца подвергнут штрафу.

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