Эстония закрывает школы и магазины

Наперегонки с короновирусом. Эстония снова ужесточает карантинные ограничения. Школы возвращаются на дистанционное обучение, в стране с этой недели будут закрыты все предприятия розничной торговли. Исключения составят продуктовые и аптеки.

Тем временем в Германии наоборот приступили к постепенному снятию некоторых ограничений. Ослабление локдауна начинается в регионах с наименьшим числом зараженных. Ожидается открытие непродовольственных магазинов, музеев, зоопарков и галерей. В Берлине и Гамбурге смогут возобновить работу салоны красоты. Среди прочего и социальные послабления - разрешено будет встречаться в более многочисленных по составу компаниях, чем раньше.