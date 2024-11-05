ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эстонская национальная авиакомпания Nordica сообщила о банкротстве

Эстонская национальная авиакомпания Nordica подала официальное заявление о банкротстве

Задолженность авиаперевозчика - более 38 млн евро. Самолеты, которые были взяты в лизинг, возвращены. А воздушные судна, которые принадлежат входящей в концерн компании, вернулись в Таллинский аэропорт. Для них уже ищут покупателей. Под увольнения попадают свыше 600 человек.

Ранее на развитие Nordica было направлено 100 млн евро.

Эстониясамолет

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все