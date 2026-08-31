В Эстонии школы столкнулись с небывалым дефицитом кадров. Из-за принудительного перевода обучения исключительно на эстонский язык и жесткого требования к учителям иметь категорию "Ц-1" квалифицированные специалисты оказались выдавлены из профессии.

В Таллине и регионе Ида-Вирумаа вакансии закрывают только на бумаге. К детям отправляют временных сотрудников без профильного диплома.

Аналогичная социальная катастрофа разворачивается и в Литве, где уже сейчас пустуют сотни рабочих мест, а в ближайшую пятилетку дефицит превысит 2,5 тыс. учителей-предметников.