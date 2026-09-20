Эстонские учителя проведут часовую забастовку 22 сентября

Профсоюз работников сферы образования Эстонии проведет общенациональную предупредительную забастовку. Педагоги на час прекратят работу, требуя от правительства выполнить обещания по повышению зарплат, пишет БЕЛТА

В забастовке примут участие сотрудники общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования и дошкольных учреждений. В детских садах акция пройдет с 8:00 до 9:00 по местному времени, в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях - с 9:00 до 10:00.

По данным профсоюза, правительство Эстонии ранее обещало повысить к 2027 году зарплату учителей до 120 % от средней заработной платы по стране. Такое обязательство также содержалось в соглашении, заключенном после забастовки 2024 года.

За последние годы соотношение зарплаты учителей к средней заработной плате в стране снизилось на 6 процентных пунктов. При этом в ходе переговоров о минимальной зарплате педагогов на 2027 год сторонам пока не удалось достичь соглашения. Следующий раунд переговоров запланирован на 23 сентября.

Фото эстонских СМИ