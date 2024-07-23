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Эстонские пенсионеры будут терять по одной пенсии в год из-за увеличения военных расходов

Неприятная изнанка гонки вооружений и денежных сборов на так называемую оборону в Эстонии. Эстонские пенсионеры будут терять по одной пенсии в год из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов.

Кристина Каллас, министр образования и науки Эстонии:

Вынужденная мера сконструирована Брюсселем. Таллинну необходимо срочно снизить дефицит бюджета до 3 с нынешних 5,6 %. Иначе Еврокомиссия самостоятельно займется вопросом сокращения пенсий и зарплат учителям. В своей стране эстонцы не хозяева.

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