Эстонские власти продумывают очередность отключения электричества в случае нехватки мощностей

В Эстонии сентябрьская инфляция превысила отметку в 24 процента. Это результат санкционной политики правительства. Отказ от дешевых российских энергоносителей стал сильным ударом для экономики прибалтийской страны. Ситуация настолько нестабильная, что власти уже продумывают очередность отключения электричества в случае нехватки мощностей. Первыми, как сообщили в Министерстве экономики и коммуникаций, окажутся без света жилые дома.