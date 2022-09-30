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Эстонские власти продумывают очередность отключения электричества в случае нехватки мощностей

В Эстонии сентябрьская инфляция превысила отметку в 24 процента. Это результат санкционной политики правительства. Отказ от дешевых российских энергоносителей стал сильным ударом для экономики прибалтийской страны. Ситуация настолько нестабильная, что власти уже продумывают очередность отключения электричества в случае нехватки мощностей. Первыми, как сообщили в Министерстве экономики и коммуникаций, окажутся без света жилые дома.

Недалеко ушла и Польша - там инфляция в сентябре составила 17,2 процента, что выше ожиданий и кризисных прогнозов. Это рекорд за последнюю четверть столетия. Власти никак не могут справиться с ростом цен.

Фото: pixabay.com

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