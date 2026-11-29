Эстонских таможенников ждет массовое сокращение - именно таким окажется прямое следствие закрытия границы страны с Россией. Оно, как объявлено, состоится в ночь на 1 декабря.

По утверждениям эстонских СМИ, массовые увольнения грозят ввергнуть пограничные регионы в депрессию, поскольку здесь резко вырастет безработица, а прямые финансовые потери составят около 600 тыс. евро в год.

Против закрытия погранпереходов выступила даже президент, но правительство остается непреклонным.

Возможность последовать эстонскому примеру рассмотрели также Литва и Латвия, но обе страны сочли такой демарш слишком опасным и разорительным.