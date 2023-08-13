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Эстонских педагогов ждут массовые увольнения, а с украинских учителей требуют деньги

Катастрофой может обернуться новый учебный год в Эстонии. Там с осени в учебных заведениях начнут проходить языковые проверки. Школы, где преподаватели недостаточно знают национальный язык, будут штрафовать на 10 тыс. евро. При этом количество учителей, которые не владеют эстонским в нужной мере, может превышать 2,5 тыс., сообщает пресса. Эксперты предрекают, что это приведет к тому, что в целях экономии учебные заведения будут вынуждены начать увольнения. В результате число квалифицированных педагогов в Эстонии сократится еще сильнее.

Другая беда настигла украинских учителей. Власти потребовали от педагогов вернуть единоразовое пособие, которое те получили после начала конфликта с Россией в рамках госпрограммы "Поддержка". Такое требование (по данным издания "Украинские новости") выдвинули министерства образования и науки, а также экономики. Ведомства опубликовали документ, в котором утверждают, что учителя незаконно получили около 175 долларов и теперь должны срочно отдать всю сумму на нужды ВСУ. В противном случае грозят судом. По подсчетам чиновников, деньги задолжали более 3 тыс. бюджетников в сфере науки и образования.

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