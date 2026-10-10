Эстонцы воруют топливо на заправках

Энергокризис в Европе заставляет людей идти на крайние меры.

По данным Минюста Эстонии, с начала 2026 года в стране зафиксировано 2 тыс. случаев хищения топлива, что наполовину больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Связана такая тенденция с неподъемными ценами на АЗС. Так, дизельное топливо за год взлетело в цене на 60 %, бензин подорожал на треть, газ почти на 45 %. Людей предупредили: из-за затяжного роста тарифов на энергоресурсы зимние счета за отопление окажутся сильно выше прошлогодних. Вдобавок подорожание газа повлечет и увеличение стоимости базовых продуктов питания.

Всплеск преступности на фоне топливного кризиса также зафиксирован в Германии и Франции.