Эстонцы останутся с пустым карманом - отопление в Тарту подорожает почти на 50 %

Последствия санкций приходится расхлебывать и эстонцам. Центральное отопление в Тарту подорожает почти на 50 %. Новый тариф начнет действовать с 1 ноября. Сейчас жители города платят примерно 53 евро за мегаватт-час, но вскоре отопление будет стоить 78 евро плюс налог. Как поясняют городские власти, подорожание связано с высокой ценой на древесную щепу - основной источник топлива для производства тепла. Для жителей города, где тариф на отопление не менялся целых 10 лет, такая новость стала шоком. Многим придется пересматривать приоритеты в планировании семейных расходов.