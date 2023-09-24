Эта ссора не закончится решением в пользу Польши или в пользу Украины - Яцек

Все эксперты сходятся во мнении - чем ближе к выборам в Польше, тем больше скандалов. Конкуренты наперебой обвиняют друг друга в ошибках, популизме и даже предательстве, параллельно обещают сделать из Польши лучшую страну в Европе, причем ссорясь со всеми соседями.

О скандалах в польской правящей верхушке, закручивании гаек в отношении оппонентов и о последствиях зерновой грызни Киева и Варшавы рассказал польский политолог, председатель общества "Польша-Восток" Александр Яцек.

На вопрос об обострении борьбы между партиями в Польше накануне выборов Александр Яцек ответил, что сейчас политические обозреватели утверждают - это самая грязная предвыборная политическая гонка в истории послевоенной Польши.

Никогда раньше такого не случалось, но с другой стороны, надо тоже учитывать, что исход этих выборов сильно не поменяет политическую обстановку в Польше, потому что две ведущие партии - ПиС и ПО - по международным отношениям имеют такую же точку зрения, не до конца самостоятельную. Она больше учитывает интересы Евросоюза и американцев, так что, независимо от того, кто 15 октября придет к власти, на международном фоне польская политика сильно не изменится. Александр Яцек

"Как вы считаете, что стоит за торговой войной между Польшей и Украиной. Кто-то называет ее вмешательством США, попыткой заставить Зеленского пойти на переговоры, кто-то - договоренностью (мол, после выборов Польша пойдет на уступки). И если так, то что же выберет официальная Варшава: спасать село от нищеты или кормить своего некогда незалежного соседа?" - спросил интервьюер у политолога.

Председатель общества "Польша-Восток" склоняется ко мнению, что это в какой-то мере игра Соединенных Штатов, так как Зеленский, который в принципе представляет самую коррумпированную и самую бедную страну Европы, в которой давно уже нет демократии, обещал. По словам политолога, он пришел к власти, обещая мир, а Украина и украинцы получили разрушенные города, сотни тысяч убитых.

С другой стороны, коррупции стало еще больше, чем было до того. И сейчас он пытается сделать из себя такого мирового политика, который имеет преимущество в указывании, как должна выглядеть демократия, как должна выглядеть хорошая экономика, и, наверное, это чуть-чуть уже даже американцам надоедает. Но так как они не любят своими руками пачкаться в таких грязных вопросах, используют ту обстановку, которая сложилась в Польше, чтобы просто наказать Зеленского или указать ему его место. Например, с помощью закрытия хаба в Жешуве. Тогда война может через две недели закончиться, и закончится карьера Зеленского. Александр Яцек

"Эта ссора быстро закончится, она закончится после выборов. Она не закончится каким-то решением в пользу Польши или в пользу Украины. В Польшу не допустят зерновую продукцию, потому что это прямая дорога к разорению польских фермеров. И все понимают, что путь Украины в Евросоюз - это экономические проблемы для Польши, - считает Александр Яцек. - Потому что Польша, которая сейчас получает деньги из Евросоюза на развитие, станет не получателем, а плательщиком, если Украина вступит в ЕС".

На неделе Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый шпионский закон. Теперь гражданам нельзя фотографировать и снимать на видео особо важные объекты. И запрещается распространять ложную информацию, которая будет порочить честь и достоинство Польши. "Могут ли новые правовые формы стать инструментом для запугивания поляков?" - задал вопрос интервьюер.

Они уже стали этим инструментом. Я встречался с мнениями представителей СМИ, что они уже ограничивают свои высказывания, боясь вот этого неопределенного закона. Потому что там очень нечетко определены условия, при которых можно кого-то наказать. Например, если вы скажете правду, но эта правда кому-то не понравится, против вас могут возбудить уголовное дело. Так что это действительно абсолютно антидемократический закон. Александр Яцек