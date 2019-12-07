Этап Кубка мира по велоспорту на треке

Роман Тишков занял 13 место в омниуме на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в новозеландском Кембридже. На 13-ой позиции в итоговом протоколе белорус расположился с 82 баллами в активе. В гонке не было равных новозеландцу Кемпбеллу Стюарту - 142 очка. Завершится 4 в сезоне этап в воскресенье.