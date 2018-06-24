На чемпионат мира по футболу в Россию приехали более двух миллионов болельщиков. Это англичане, французы, поляки, американцы и практически вся Южная Америка - от Мексики до Аргентины. Все эти дни Москва напоминает настоящий карнавал. Чем угощают иностранных болельщиков московские рестораны? Кто решил заработать на мундиале? И какая улица столицы России никогда не спит? Праздник футбола ощутила на себе и Дарья Белоусова-Петровская.

Во время ЧМ по футболу - 2018 Воробьевы горы превратились в одну большую фан-зону для болельщиков. Ежедневно сюда приходят более 70 тысяч фанатов футбола. Это притом, что вместимость рассчитана на 25 тысяч. Но, как говорится, в тесноте, но не в обиде.

Судя по флагам и национальным костюмам, больше всего болельщиков приехало на мундиаль из Южной Америки. Перу, Колумбия, Мексика, Аргентина и, конечно, Бразилия - именно эта страна 5 раз побеждала на чемпионате мира по футболу. Белорусские болельщики в меньшинстве, но встреча с ними от этого становится наиболее радостной.

В импровизированные фан-зоны на время чемпионата превратились и многие московские рестораны. Здесь болеть за любимую команду можно за кружкой пива и вкусной едой. Владельцы одного из заведений на Тверской решили не придумывать специальное футбольное меню, а знакомить посетителей с дальневосточной кухней.

Если рестораны на время мирового первенства цены не поднимают, выручка и так выросла в три раза за счет количества посетителей, то некоторые все-таки решили нажиться на мундиале. Например, цены на авиарейсы между городами - организаторами чемпионата мира выросли в 10 раз. А на проживание в некоторых столичных отелях - в сотни.

Но настроение болельщиков испортить невозможно. В дни мундиаля Москва буквально не спит. После матчей все фанаты перемещаются в центр столицы, и начинается настоящий карнавал.

Самая любимая улица футбольных болельщиков ЧМ-2018 - это Никольская. Ее еще называют улицей огней или улицей народов мира. Жизнь здесь не останавливается до самого рассвета. А футбольные баталии превращаются в музыкальные.