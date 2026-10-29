Зеленая климатическая политика Евросоюза снижает уровень жизни его граждан. За последние годы ее влияние привело к ряду крупных структурных проблем, масштабных экономических вызовов и геополитических трений.

Маттео Педжо, почетный консул Беларуси в Италии, руководитель комитета солидарности с Беларусью (Италия):

"Мы не можем сказать, что проблем с природой не существует. У нас, например, в Италии в этом году было невыносимо жарко, и изменения существуют, но все равно эта политика была сделана, не учитывая наше производство, экономику и общество. Мы должны были взять пример с Китайской Народной Республики, где политика спланирована и имеет долгосрочные перспективы. В случае Европы она вообще не была централизована, спланирована, это просто какая-то идеология, поставленная над законом без каких-либо связей с реальной экономикой. Надо было сделать все по-другому, и сейчас мы видим последствия".