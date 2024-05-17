Это большая потеря для Венгрии - Орбан о покушении на Фицо

Он борется за свою жизнь. Роберт Фицо в данный момент находится между жизнью и смертью. Если мы можем выйти за рамки этого и посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, это большая потеря для Венгрии. Потому что даже если он выздоровеет, премьер-министр не сможет работать несколько месяцев, и как раз в самые важные месяцы, когда мы стоим перед выборами в Европе.

Виктор Орбан