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Это большая потеря для Венгрии - Орбан о покушении на Фицо

В интервью журналистам венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его словацкий коллега Роберт Фицо все еще "находится на грани жизни и смерти". При этом отметил, что у них схожие взгляды по многим международным вопросам, в том числе по Украине. Политик также напомнил о предстоящих европейских выборах, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе.

Он борется за свою жизнь. Роберт Фицо в данный момент находится между жизнью и смертью. Если мы можем выйти за рамки этого и посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, это большая потеря для Венгрии. Потому что даже если он выздоровеет, премьер-министр не сможет работать несколько месяцев, и как раз в самые важные месяцы, когда мы стоим перед выборами в Европе.
Виктор Орбан

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини сумел поговорить в больнице с раненым премьером. Состояние Фицо по-прежнему очень тяжелое. Решается вопрос о его транспортировке в столицу.

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