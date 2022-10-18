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Это красиво! В Китае засняли танец цапель

Это красиво! В Китае засняли танец цапель

Танец цапель над водохранилищем на северо-западе Китая. Об этом

пишет

БелТА.

Изображение

Осенью белые цапли резвятся и добывают себе пропитание на водохранилище Дунбула на территории Аксай-Казахского автономного уезда провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Фото Синьхуа

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