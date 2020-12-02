"Это не мое!" Депутат Европарламента задержан с наркотиками на секс-вечеринке

Скандал в Европарламенте. В Брюсселе задержали депутата от Венгрии. Йожеф Сайер находился на секс-вечеринке в гей-клубе, нарушая введенные в стране карантинные меры. При задержании у политика обнаружили наркотики. Сам он уверяет, что их ему подбросили. По итогу он и еще два участника вечеринки воспользовались дипломатической неприкосновенностью и ушли от полиции. Тем не менее кресло парламентария Сайер уже покинул.