"Это не жизнь" - в Кишиневе фермеры выгрузили более тонны яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства

Полное бездействие в решении кризисных ситуаций демонстрируют власти Молдовы. Люди негодуют. В Кишиневе прошла новая антиправительственная акция. Фермеры выгрузили более тонны яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства. "Это не жизнь!" - кричали протестующие, которые не могут реализовать свой товар. Главным покупателем была Россия, а теперь после прекращения поставок фрукты пропадают.