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"Это не жизнь" - в Кишиневе фермеры выгрузили более тонны яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства
Полное бездействие в решении кризисных ситуаций демонстрируют власти Молдовы. Люди негодуют. В Кишиневе прошла новая антиправительственная акция. Фермеры выгрузили более тонны яблок перед зданием Министерства сельского хозяйства. "Это не жизнь!" - кричали протестующие, которые не могут реализовать свой товар. Главным покупателем была Россия, а теперь после прекращения поставок фрукты пропадают.
Вместо того чтобы принимать меры к разрешению кризиса, правительство Молдовы призывает граждан к экономии электроэнергии, тем более что страна осталась без поставок электричества с Украины. А президент Санду озаботилась вопросами собственной безопасности. Накануне она попросила Кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями.
Фото:pixabay.com
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