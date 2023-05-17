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Это невероятно! Мужчина выжил спустя 3 месяца после землетрясения в Сирии

Это невероятно! Мужчина выжил спустя 3 месяца после землетрясения в Сирии

На распространенных в Сети кадрах - сильно истощенный мужчина, с лицом, заросшим густой бородой и усами. Как ему удалось выжить, не сообщается. Известно, что спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации.

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