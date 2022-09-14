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Это всего лишь ручка, Карл!
Новый британский монарх продемонстрировал совсем не королевские манеры. Карла III вывела из себя неработающая перьевая ручка. Все произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо в Северной Ирландии.
Король сначала ошибся с датой, а затем увидел, что ручка испачкала ему руку. С возгласом: "О господи, ненавижу это" монарх передал перо королеве-консорту Камилле. Супруга короля заметила, что ручка продолжает течь, после чего приближенные сразу ее забрали. А король продолжал злиться: "О, посмотри, она течет везде. Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз".
Ранее Карл III выразил неудовольствие по поводу неправильно, по его мнению, расположенных вещей на столе. Сам убирать их не стал - лишь раздраженным жестом попросил сделать это прислугу.
Работникам резиденции Карла III грозит увольнение
Для персонала, постоянно обслуживающего монарха, и вовсе наступили тревожные времена - сообщается, что в связи с переездом в Букингемский дворец около 100 работников его резиденции будут сокращены.
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