Это всего лишь ручка, Карл!

Новый британский монарх продемонстрировал совсем не королевские манеры. Карла III вывела из себя неработающая перьевая ручка. Все произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо в Северной Ирландии.



Король сначала ошибся с датой, а затем увидел, что ручка испачкала ему руку. С возгласом: "О господи, ненавижу это" монарх передал перо королеве-консорту Камилле. Супруга короля заметила, что ручка продолжает течь, после чего приближенные сразу ее забрали. А король продолжал злиться: "О, посмотри, она течет везде. Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз".



Ранее Карл III выразил неудовольствие по поводу неправильно, по его мнению, расположенных вещей на столе. Сам убирать их не стал - лишь раздраженным жестом попросил сделать это прислугу.



