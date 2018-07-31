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Этой ночью Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние

Этой ночью Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние - 57 с половиной миллионов километров. В результате Красная планета станет самой яркой звездой на небе, ее оранжево-красный цвет будет сложно не заметить. Полюбоваться явлением можно сразу после заката.

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