Этой зимой итальянцам, возможно, придется греться у вулканов

"Мы столкнулись с серьезной проблемой, и я думаю, что с наступающей зимой ситуация будет ухудшаться, потому что цены растут на все в магазинах, а зарплата стоит на месте. Стоимость электроэнергии растет быстрее всего, иногда на 100 %. Сейчас мы ждем зиму и думаем, как мы будем отапливать свои дома. Это будет самоубийство. Просто ждем, и не знаем что делать. Идти к вулканам греться?" - отметил Маттео.