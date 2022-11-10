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Этой зимой итальянцам, возможно, придется греться у вулканов
Цены растут, стоимость электроэнергии повышается на 100 % за раз, зимой ситуация может ухудшиться. Итальянский садовник Маттео Нери рассказал о том, как антироссийские санкции изменили его жизнь.
"Мы столкнулись с серьезной проблемой, и я думаю, что с наступающей зимой ситуация будет ухудшаться, потому что цены растут на все в магазинах, а зарплата стоит на месте. Стоимость электроэнергии растет быстрее всего, иногда на 100 %. Сейчас мы ждем зиму и думаем, как мы будем отапливать свои дома. Это будет самоубийство. Просто ждем, и не знаем что делать. Идти к вулканам греться?" - отметил Маттео.
По словам итальянца, правительство страны ничего не делает, чтобы урегулировать ситуацию. Власти не оказывают финансовую помощь людям, которые лишились многого в угоду государственной гордыне.
Некоторые компании закрываются, потому что это выгоднее, чем продолжать работать. Даже отели закрываются, ведь они не в состоянии платить по счетам за электричество.
Политику своей страны итальянец считает разрушающей. И не он один. О других иностранцах, которые столкнулись с последствиями "продуманного" плана Европы, смотрите в фильме"Санкции для народа".
Фото: pexels.com
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