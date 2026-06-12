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ЕЦБ повысил ключевую ставку до 2,25–2,65 %
Европейский центробанк на четверть процента повысил свою ключевую ставку: теперь она варьируется от 2,25 до 2,65 %.
Это стало первой реакцией финансовых властей Старого Света на углубление экономического кризиса в ЕС. Рост ключевой ставки означает удорожание банковских кредитов, но одновременно для самого ЕС большую легкость в привлечении займов. Получается, что европейские чиновники собираются активнее брать в долг для затыкания бюджетных прорех, но меньше инвестировать.
Причиной роста ставки ЕЦБ называют кризис на Ближнем Востоке и резкий всплеск инфляции. Все это в совокупности заставило европейцев снизить прогнозы по части экономического роста: в текущем году он составит 0,8 %, в будущем – 1,2 %.
Впрочем, все это, скорее всего, лишь маниловские мечтания: по тому же прогнозу, инфляция составит в текущем году 3 % и наверняка превратит рост ВВП в пустое жонглирование статистикой.