ЕЦБ повысил ключевую ставку до 2,25–2,65 %

Европейский центробанк на четверть процента повысил свою ключевую ставку: теперь она варьируется от 2,25 до 2,65 %.

Это стало первой реакцией финансовых властей Старого Света на углубление экономического кризиса в ЕС. Рост ключевой ставки означает удорожание банковских кредитов, но одновременно для самого ЕС большую легкость в привлечении займов. Получается, что европейские чиновники собираются активнее брать в долг для затыкания бюджетных прорех, но меньше инвестировать.

Причиной роста ставки ЕЦБ называют кризис на Ближнем Востоке и резкий всплеск инфляции. Все это в совокупности заставило европейцев снизить прогнозы по части экономического роста: в текущем году он составит 0,8 %, в будущем – 1,2 %.