Эту зиму могут не пережить от 100 до 280 тыс. европейцев

Вот, например, авторитетное британское издание The Economist в ноябрьском выпуске опубликовало статистику, которая говорит о том, что из-за дороговизны энергоресурсов в случае мягкой зимы (а она уже не мягкая, сейчас видно, что температура выходит за этот комфортный режим) потери составят 100 тыс. рядовых европейцев, при температуре -10 градусов эта цифра возрастет до 280 тыс. человек.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук