3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эту зиму могут не пережить от 100 до 280 тыс. европейцев
Санкционный бумеранг стал разрушительным для европейских стран. Перспективы весьма печальны. Об этом свидетельствуют прогнозы ведущих мировых СМИ.
В цифрах, которые озвучивают сами европейцы, речь идет о сотнях миллиардов долларов. Причем это и как с точки зрения потери доходов, которые были территориально расположены в России и Беларуси, так и с точки зрения потери рынков сбыта.
Но не все измеряется деньгами. Есть еще искалеченные человеческие судьбы, людские потери...
Вот, например, авторитетное британское издание The Economist в ноябрьском выпуске опубликовало статистику, которая говорит о том, что из-за дороговизны энергоресурсов в случае мягкой зимы (а она уже не мягкая, сейчас видно, что температура выходит за этот комфортный режим) потери составят 100 тыс. рядовых европейцев, при температуре -10 градусов эта цифра возрастет до 280 тыс. человек.
О том, чему за последние годы научились белорусы, как мы отстаиваем свое право на самоопределение и независимость, смотрите в телемарафоне "Знание. Факты. Мнение".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов