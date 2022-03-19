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Euronews изменил голос Путина на записи в YouTube

Кадры от эталонов европейский журналистики. YouTube-канал "Евроньюс на немецком" занизил голос Путина на видео его выступления в Лужниках. Вероятно, хотели сделать его более устрашающим для зрителя. Однако лишь в очередной раз подчеркнули, чего стоят их заявления об истинных журналистских "ценностях".

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