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Фермеры Британии требуют отменить "налог на смерть"
В Лондоне вновь протестуют фермеры. В целях сокращения бюджетного дефицита кабинет министров предложил ввести 20-процентный налог, который будет взиматься при передаче крестьянского имущества по наследству. Для многих аграриев это означает верное разорение. Вступить во владение семейным имуществом можно будет, только распродав значительную его часть. Недовольство "налогом на смерть" объединило в столице сотни фермеров, которые устроили тракторную манифестацию. Протестовать обещают до победы, которая, увы, маловероятна. Правительство отказываться от живых денег не собирается.
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