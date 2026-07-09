Глава МВД Эстонии: Военнообязанных из Украины нужно лишить убежища в ЕС

Предел европейского гостеприимства. Все больше европейских стран выступают против украинцев, особенно категоричное отношение к мужчинам.

Военнообязанных из Украины нужно лишить убежища в ЕС, заявил глава МВД Эстонии. Игорь Таро отметил, что эти изменения крайне необходимы, ведь Киеву на фронте катастрофически не хватает людских ресурсов.

По словам эстонского чиновника, если предложение Еврокомиссии будет одобрено, то данная мера вступит в силу незамедлительно. Он считает, что странам - членам ЕС нужно готовиться к "скоординированному прекращению временной защиты".

Открыла сезон охоты на украинских уклонистов и Дания. Копенгаген первым в Европе отказался предоставлять статус беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.