Так, в Польше, где в юго-восточных районах объявлен режим стихийного бедствия, на постоянной основе находятся около 20 тыс. военных альянса НАТО. Эта огромная группировка, которая содержится за счет местных налогоплательщиков, располагает медиками, техникой, вертолетами для эвакуации, но она не пришла на помощь полякам в борьбе с последствиями наводнения. На это обращает внимание издание "Незалежны дзённик политычны" и уточняет - подобное отношение лишь демонстрирует, что забота о гражданах страны, в которой дислоцированы западные военные, не является для этих военных приоритетной.