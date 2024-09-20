Из латвийских банкоматов уберут русский язык

В Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах. Соответствующие поправки к закону о кредитных учреждениях принял Сейм балтийской страны, в которой около четверти населения - русскоязычные.

Теперь в банкоматах должен быть установлен латышский язык, также допускаются к использованию официальные языки стран - участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств - кандидатов в члены объединений.