Компания, которая занимается поддержанием в рабочем состоянии дорожного хозяйства Литвы, бьет в набат. Стране срочно необходимо изыскать не менее 7 с половиной млрд евро на то, чтобы не допустить катастрофической деградации национальной системы коммуникаций. В республике 21 тысяча километров дорог и полторы тысячи мостов. Их износ достигает 40 процентов. В течение пары-тройки лет уровень износа вырастет еще на 15 %. А при 60 процентах начинается залповый процесс выхода из строя дорожных коммуникаций. Его, конечно, тоже можно остановить, но потребуется намного больше, чем необходимые сейчас 7 с половиной миллиардов.