Премьер Латвии сделал громкое заявление об авиакомпании airBaltic

Без дополнительных финансовых вливаний латвийская авиакомпания airBaltic может просто перестать существовать. Плачевное положение дел перевозчика признал премьер страны.



Общую стратегию компании он назвал "планами Мюнхгаузена", ведь руководство намерено расширить флот до 100 самолетов и достичь отметки в 10 млн пассажиров в год. Вот только денег на эти мечты больше нет.

Министр финансов Латвии потребовал реалистичный бизнес-план. По его словам, airBaltic не выживет без постоянной финансовой поддержки из госбюджета. Ухудшает ситуацию и мировой энергокризис. Чтобы хоть как-то спасти критическое состояние и снизить нагрузку на обслуживание, компания начала сокращать воздушный флот и уже вернула взятые в лизинг 2 самолета.