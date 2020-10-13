Протесты во Франции из-за COVID-ограничений

Жизнь Парижа сегодня утром в час пик парализовали протестующие. На улицы против ужесточения антиковидных мер вышли представители ресторанного бизнеса. Они частично перекрыли кольцевую дорогу. Заторы растянулись на 460 километров. После отправились маршем на юг. Протесты охватили и Лион. Участники требуют от государства дополнительной поддержки из-за пандемии их бизнес простаивает уже 7 месяцев. На прошлой неделе в Париже закрыли все бары и ужесточили санитарные правила работы ресторанов. В городах с 10-ти вечера запрещена продажа алкоголя, громкая музыка. Отменяются праздники в публичных местах и свадебные банкеты.